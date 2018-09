Allegri chiama Perin e aspetta Dybala: col Bologna la settima Juve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Toccherà ancora a Paulo Dybala, con CR7 e forse con Moise Kean: la Juventus va all'assalto della settima vittoria dell'anno, tra campionato e coppa, con la settima formazione dell'anno. Max Allegri mischia ancora le carte e con il Bologna testerà i progressi e la capacità di calarsi subito nel ruolo di portiere dei Campioni d'Italia di Mattia Perin: il portiere sarà la principale ma non l'unica novità di un undici che dovrebbe non vedere Emre Can, più facilmente Cancelo. Alex Sandro ha bisogno di un turno di stop e contro i felsinei dovrebbe essere il portoghese a spostarsi a sinistra, lasciando Cuadrado sulla corsia opposta. Settima formazione e settima presenza di fila per Cristiano Ronaldo: dopo essersi sbloccato il lusitano ha regalato una prestazione "promettente" contro il Frosinone, ma non perfetta. Visto lo stop forzato in Champions, toccherà ancora a lui guidare l'attacco in questa settimana da tre partite, senza necessità di riposo nonostante alle porte ci sia uno Juventus-Napoli di grande importanza e fascino.