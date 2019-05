Allegri: "Ci sono tutti i presupposti affinché io resti alla Juventus"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, intervistato da Rai Sport, ha commentato così la sconfitta di questa sera con la Juve: "La squadra non ha fatto male nel primo tempo se consideriamo il momento. Dobbiamo continuare a divertirci da qui alla fine del campionato".

Allegri rimane alla Juve?

"Tutti gli anni è così. Quando arriviamo in questo periodo partono i rumors. Tutti credono che io e la Juve non possiamo andare avanti, ma ci sono invece tutti i presupposti per farlo. Dobbiamo vederci e analizzare le strategie. La mia permanenza? Succederà, succederà".

Mercato?

"Di mercato non parlo, a questi ragazzi posso solo dire grazie per quello che hanno fatto in questa stagione. Non vediamo l'ora di festeggiare lo Scudetto coi nostri tifosi".

Il battibecco CR7-Florenzi?

"Sono cose che succedono in campo, Ronaldo era meno teso di Florenzi. Sono solo cavolate".