Allegri: "Ci tenevamo. Chiellini? Non dovrebbe essere niente di grave"

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha analizzato in conferenza stampa la sconfitta della sua Juventus contro l'Atalanta. Ecco le sue parole, riprese da Tuttojuve.com.

Ci racconta cosa è successo?

"Innanzitutto c'è da fare i complimenti all'Atalanta perché ha messo in campo cuore e grinta, noi eravamo un pochino scarichi. Già domenica a Roma con la Lazio l'avevamo ripresa per i capelli, oggi invece non siamo stati capaci. Oggi abbiamo perso 3-0, non abbiamo fatto gol dopo chissà quante partite, era la serata giusta per perdere la partita. Ma è anche normale. La Juventus, come le squadre più forti, non può vincere tutte le partite. Ci sono gli incastri e stasera ci ha incastrato la Coppa Italia, magari un'altra partita contava molto meno. Abbiamo recuperati un po' di infortunati, stasera abbiamo perso Chiellini dopo poco. De Sciglio aveva fatto anche una buona partita, poi alla fine gli è rimasta una palla sotto, abbiamo regalato due gol su tre. Nel secondo tempo, l'unica volta che l'Atalanta è venuta dentro l'area le abbiamo dato la palla noi e abbiamo preso gol. Dispiace perché ci tenevamo molto a questo trofeo visto che gli ultimi 4 li avevamo vinti. Però ora bisogna pensare subito al campionato e dalle cose negative bisogna trarre quelle positive".

Come accaduto a Roma, primo tempo senza tiri in porta. E' un problema? Ha un'idea dell'infortunio di Chiellini?

"Chiellini ha sentito indurire il polpaccio esterno, non dovrebbe essere niente di particolare. Per quanto riguarda il primo tempo, sono le caratteristiche dei giocatori, soprattutto contro squadre che ti aggrediscono e ti vengono a prendere. Quindi su quello bisogna migliorare. Ora sabato tornerà Mandzukic, oggi poi c'è stato l'infortunio, altrimento un giocatore che poteva tornare utile era Kean".

Cosa è successo in occasione dell'espulsione? In difesa sembra una maledizione.

"Non è una maledizione, sono momenti della stagione, in una settimana ne abbiamo perso uno e mezzo. Vediamo Chiellini, che non sarà niente di particolare. Caceres non l'ho messo dentro subito perché poi se sabato c'è da giocare un'altra partita, nel giro di tre giorni giocare due partite, visto che non si è mai allenato con noi e non so in che condizioni fisiche è... ho preferito non rischiarlo. Poi De Sciglio ha fatto una buona partita da centrale, ma alla fine gli è rimasta la palla sotto. L'espulsione, niente, mi sono arrabbiato, ho protestato e il quarto uomo mi ha buttato fuori. L'arbitro comunque ha arbitrato una bella partita, una buona partita, sono stati molto bravi tutti".

C'era fallo su Dybala?

"Non so se c'era fallo o non c'era fallo, non è sicuramente un episodio, un fallo o non fallo che ha determinato il risultato, perché stasera bastava vedere il secondo tempo, le palle che sono rimaste in area, i rimpalli, sono andati tutti a favore dell'Atalanta, quindi avevamo meno verve, meno cattiveria, quindi questa sconfitta deve farci recuperare energie e metterle in campo sabato perché bisogna comunque battere il Parma".

Il fatto che anche le altre big abbiano sofferto in Coppa Italia può essere dovuto al fatto che si sono prese un po' sotto gamba le partite?

"Sotto gamba non perché noi le ultime 4 coppe le abbiamo vinte tutte e quattro, e stasera ci tenevamo. E' normale che noi le ultime cinque partite, da quando abbiamo ripreso, abbiamo giocato solo una partita in casa, perché abbiamo giocato col Chievo, poi siamo stati a Bologna, a Bergamo e a Roma con la Lazio. Siamo stati anche un pochino sfortunati dal punto di vista del calendario. Ora sabato sera giocheremo in casa col Parma, poi è normale che quando giochi le partite secche e becchi la serata storta, è normale che vai fuori. L'anno scorso, dopo la partita di Madrid, avevamo tirato fuori tutte le energie con la Sampdoria, a Crotone c'eravamo salvati all'ultimo e poi siamo cascati in casa col Napoli. Quando la sconfitta è dietro l'angolo si vede e domenica a Roma l'avevamo raccattata alla fine, giocando una partita diversa. Stasera è andato tutto storto, perché rimpalli sfavorevoli, passaggi sbagliati. Non possiamo pensare di vincere tutte le partite... le critiche che ci saranno domani faranno bene, perché ritroveremo un po' di energie, però ci sono anche gli avversari. E poi la Juventus è una squadra umana come lo sono le grandi squadre e non si può sempre vincere".