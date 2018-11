Allegri: "Col Valencia sarà 4-3-poi vediamo. Tornano Matuidi e Chiellini"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultime di formazione da casa Juventus, dove Massimiliano Allegri, alla vigilia della gara col Valencia, ha dato qualche indicazione sull'undici che intende schierare: "Rientreranno Matuidi e Chiellini. Non sarà un 4-3-3 ma un 4-3 e poi vediamo cosa succede davanti. Mandare in panchina Cuadrado o Douglas Costa non è semplice, ed è un bel segnale. Fra una decina di giorni riavremo Emre e Bernardeschi, ci sono molte partite ma tutti devono avere un obiettivo comune, arrivare in fondo e prendere qualche trofeo. Oppure tutti, speriamo tutti".