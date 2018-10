Allegri consacra Kean. Il Millennial è ufficialmente il vice Mandzukic

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimiliano Allegri consacra Moise Kean. Che è il Millenial con la responsabilità più pesante della Serie A: essere il vice Mario Mandzukic. Ovvero essere il centravanti di scorta, almeno sulla carta, del prediletto dell'allenatore. Chiaro, la Juventus nelle grandi partite lì potrà schierare pure Cristiano Ronaldo o anche Paulo Dybala, come falso nueve. Però le parole del tecnico della Juventus, oggi alla vigilia della gara contro il Genoa, sono importanti e non banali. "Kean sta crescendo e si sta allenando bene, sta diventando anche più responsabile per l’età che ha. Come catatteristiche dopo Mandzukic il centravanti della Juventus è lui". L'esordio stagionale è stato proprio a inizio ottobre, al posto del croato. In questa annata ha rotto un primo traguardo, ovvero essere il primo Millenial della storia a segnare per l'Under 21 azzurra. Doveva giocare già contro il Bologna ma poi l'infortunio last second lo tenne fuori. "Talmente sfigato che non basta una stella cometa", scrisse amaro sui social il diciottenne di Vercelli. Abbia pazienza. Che il futuro è tutto dalla sua parte.