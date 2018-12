© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, dopo il pareggio contro l'Atalanta è intervenuto al microfono di Radio Rai: "E' stata una bellissima partita, è il terzo 2-2 che facciamo qui a Bergamo. Complimenti a tutti quelli in campo e ai tifosi per la cornice di pubblico".

Sull'espulsione a Bentancur: "Il VAR ha deciso così e va bene, il problema non è questo. Se quelli che hanno visibilità importante (riferimento a De Laurentiis, ndr) fanno determinate dichiarazioni diventa un casino. Non va bene. Si parla di migliorare il calcio e va fatto anche nell'educazione per i bambini. Abbiamo fatto un po' di passi indietro. So solo che l'anno scorso è stato messo il VAR e ora non va più bene. L'anno prossimo vorranno l'Avatar. Si va sempre alla ricerca di robe, io invece penso che se la partita si perde per un episodio vuol dire che si è lavorato male".

E' il gruppo migliore che ha mai allenato? "Lo vedremo a maggio, giugno, se riusciremo a vincere trofei. C'è il Napoli dietro che incalza e noi dovremo subito tornare a vincere. Il gruppo è diventato squadra, io sono soddisfatto di allenare questi ragazzi che ci regalano belle vittorie".