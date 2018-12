© foto di www.imagephotoagency.it

Massimiliano Allegri risponde ad Aurelio De Laurentiis. Non lo cita ma il riferimento è chiaro, nella chiacchierata con Sky Sport. "Non parlo mai degli arbitri, Banti alla fine ha arbitrato bene, però poi a fine gara si parla tanto verso gli arbitri anche da parte di presidenti di altre squadre. Ci sta che mi possa arrabbiare anche io. Sono un po' amareggiato, in Italia non si può fare così, non impareremo mai (il riferimento è alle parole di De Laurentiis su Banti, concittadino di Allegri, ndc). Non è carino, elegante, fare certe dichiarazioni. Dobbiamo essere noi ad educare i tifosi. Se parlassi io, adesso, succederebbe un casotto. In Italia non si impara".