Allegri contro le critiche: "Vengono da persone negative, vivono male"

Le voci sul futuro? "Mi scivolano addosso". Parola di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che in conferenza stampa prima della gara contro l'Udinese ha affrontato il tema delle tante indiscrezioni sulla sua panchina: "Che devo fare? Io con la società sono in totale sintonia. Tutte queste voci, per quanto concerne il mio rapporto con la società, sono superflue. Ogni anno a marzo facciamo una cena a marzo col presidente, non per scaramanzia ma per parlare del futuro. Poi è normale che voi facciate il vostro lavoro e in questo momento giustamente la Juventus, che ha 16 punti di vantaggio e deve giocare gli ottavi di Champions, deve cambiare l'allenatore. Questi momenti mi divertono ancora di più, se vincessimo lo scudetto avremmo vinto nove titoli su dieci in Italia, non è poco".

Troppe critiche?

"Fa parte del gioco. Sono punti di vista: io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, altri mezzo vuoto. Credo che loro abbiano anche problemi a livello di vita, si alzano la mattina e vedono nero. Io invece vedo sempre il sole anche quando non c'è. Dipende dalla propria filosofia di vita. È come uno che si alza la mattina e si vuole punire ogni mattina: pensate che vita fa. Infatti le persone così sono negative e le cose gli vanno male. Ma è giusto così, è giusto che le cose vadano bene a chi sorride e fa le cose con professionalità ma anche con leggera. È questione di carattere, di mentalità: io le capisco, mi fanno anche tenerezza ma non ci posso fare niente".