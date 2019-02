© foto di www.imagephotoagency.it

Caso Dybala chiuso? Probabilmente sì, a giudicare dalle parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Ma non solo. "Stasera in 15 minuti ha fatto delle cose straordinarie", ha commentato il tecnico dopo lo 0-3 contro il Sassuolo che ha visto la Joya entrare in campo a risultato quasi acquisito (era sullo 0-2, ndr). Parole che arrivano dopo le rassicurazioni della vigilia in cui lo stesso tecnico bianconero aveva gettato acqua sul fuoco dopo alcuni giorni di polemiche per il rientro anticipato negli spogliatoi dell'argentino contro il Parma. Ma dalla parte della Joya non c'è solo Allegri. Il Mapei Stadium, o almeno la parte bianconera, durante il secondo tempo ha iniziato ad intonare il nome dell'ex Palermo per sponare l'allenatore a mandarlo in campo. Ma, soprattutto, il gesto di solidarietà forse più importante è arrivato dal compagno Cristiano Ronaldo, che in occasione dell'esultanza per il gol dello 0-2 ha portato la mano al volto mimando la 'maschera' con cui la Joya festeggia le proprie marcature.