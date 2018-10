Allegri: "CR7 il miglior centravanti al mondo. Pur non giocando da 9"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Mandzukic non avrebbe giocato lo stesso, mi sono tolto un pensiero". Così Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ai microfoni di 'Sky' a poche ore dalla sfida contro il Manchester United valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. "Cristiano Ronaldo - prosegue - è il miglior centravanti al mondo pur non giocando da centravanti, gli altri devono capirlo e occupare gli altri spazi".