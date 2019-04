Allegri: "Cristiano Ronaldo dovrebbe giocare. Dispiace per Chiellini"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giorno di vigilia per la Juventus di Massimiliano Allegri, che prima della conferenza stampa ha parlato della gara di domani contro l'Ajax ai microfoni di Sky Sport 24: "Visto come è andata a Madrid sarà meglio pensare alla prima. Non che a Madrid non l'abbiamo fatto, ma domani bisognerà giocare una partita più offensiva e coraggiosa. Non puoi pensare di venire via senza fare gol, capita poche volte di fare una gara come quella di ritorno con l'Atletico".

Mancheranno Chiellini ed Emre Can, torna Cristiano Ronaldo.

"La squadra sta bene, abbiamo quattro giorni belli e importanti, perché abbiamo la possibilità di mettere le basi per il passaggio del turno e poi sabato possiamo vincere lo scudetto a Ferrara. Giochiamo contro una squadra che ha eliminato il Real Madrid e ha giocato col Bayern nel girone: è un test importante".

Cristiano Ronaldo?

"A meno che non succeda niente di particolare dovrebbe giocare. Dispiace non avere Chiellini ed Emre Can, gli altri stanno bene. Recupera Douglas Costa, Dybala ha fatto un buon allenamento stamani. Giocherà Rugani al centro della difesa, sono sicuro che farà bene".

Cancelo o De Sciglio?

"Non è questo il punto. L'Atletico è una squadra completamente divesa, loro fanno sempre partite aperte e su questo dovremo essere molto bravi".