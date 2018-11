Allegri: "Da lontano punizioni di Ronaldo. Da vicino Pjanic-Dybala ok"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimiliano Allegri è tornato su un tema che sta facendo discutere in casa Juventus: chi tira le punizioni nei bianconeri? Solo Cristiano Ronaldo, come fatto finora? Risponde in conferenza stampa il tecnico bianconero. "Da lontano è più facile che tiri Ronaldo, infatti sabato sera quella punizione era più lontana del solito, da vicino Dybala e Pjanic sono più pericolosi. Come quando tiriamo dalla sinistra nostra laterale all'area, lì Ronaldo ha un calcio più pericoloso degli altri due. Le divisioni sono ben precise. Sì, ma lui è un ragazzo intelligente e sa che Pjanic e Dybala tirano bene le punizioni e abbiamo deciso che quando le punizioni sono vicine le tirano loro. Poi magari tirerà qualche volta anche lui, dipende, ma bisogna sfruttare tutti i calcianti che abbiamo e ne abbiamo tanti.