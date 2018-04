Allegri detta la linea verde. Ma forse ha troppo potere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un anno fa lo sgabello di Bonucci, negli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, ha rotto il feeling fra il calciatore e Massimiliano Allegri, un monumento a imperitura memoria dello stile Juve per cui non importa chi sei, ma se manchi di rispetto al tuo allenatore rischi di finire in tribuna, anzi, sul trespolo (forse anche a gufare). Ecco, quello che succede raramente in altre società, alla Juventus non è ammesso, a discapito del tuo nome e della tua importanza.

Il problema ora potrebbe riproporsi, ma non fra un calciatore e il suo allenatore, bensì fra Allegri e la società. Lui vorrebbe cambiare quasi tutto, rischiando di non vincere lo Scudetto ma rilanciando la squadra, oltre a un brand e ai brand: il primo è quello della Juventus, il resto, invece, è troppo legato ai vecchi nomi (Buffon, Barzagli, Chiellini) oppure a un Dybala che rischia di salutare in estate.

Ma i bianconeri, storicamente, non hanno mai dato potere illimitato a nessuno, eccezion fatta per l'Avvocato Agnelli che, però, era il padrone incontrastato del vapore, quando i bilanci di una squadra calcistica erano tutt'altro che bilionari (in lire) e miliardari - si va verso questo epilogo - in euro. Chiunque si avvicinava troppo al sole, con potere quasi illimitato, si trovava le ali bruciate come Icaro. Il rischio che la storia si ripeta è davvero troppo alto.