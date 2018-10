Allegri: "Difesa a tre? Dipende, De Sciglio può fare benissimo a destra"

Fonte: Inviato a Torino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Juve torna ancora alla difesa a tre e vince di nuovo, in conferenza stampa il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha commentato la possibilità che lo schieramento torni a essere quello definitivo: "Stasera mancavano alcuni giocatori e loro alzavano spesso la palla, avevo bisogno di tre dietro che coprissero. Sul centro-destra quello che lo fa meglio di tutti, un'altra categoria, è Barzagli. Poi basta metterlo più in mezzo e diventa una costruzione a tre, ma è solo un discorso di superiorità numerica. Lui è più difensore centrale e dà più copertura; con un terzino, un ruolo che potrebbe fare benissimo De Sciglio se starà in piedi, puoi avere lo stretto e il largo. Può essere il suo ruolo (di De Sciglio, ndr) del futuro. Poi dipende dalle partite, a volte servono due terzini che fanno le ali".

Su De Sciglio.

"Sta abbastanza bene, lo valuterò. Se starà bene lo porterò a Udine".