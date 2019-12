© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lunga intervista di Massimiliano Allegri che, a Il Corriere della Sera, parla di un colloquio avuto con Marco Giampaolo, ex tecnico del Milan, quest'estate. "Gli dissi non ti do consigli, ma una cosa voglio dirtela. Sei al Milan, non fare una squadra di fighetti perché ti spaccano in due, non è quello lo stadio per scherzare. Vuoi un fantasista centrale? Non è Suso, pur un gran bel giocatore. Adattati, se non hai il regista niente ti vieta di giocare con due mediani nel mezzo. L'importante è la qualità dei giocatori".