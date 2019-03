Allegri: "Domani dovremo usare gambe, testa e tecnica"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro l'Atletico Madrid: "Stiamo bene, arriviamo bene a questa partita. Purtroppo Douglas Costa si è rifatto male e domani non lo avremo a disposizione. Siamo pronti per questa grande serata, faremo una bella partita".

Spinazzola e Cancelo non hanno fatto bene l'ultima volta, c'è possibilità di vederli insieme domani?

"In realtà col Parma hanno disputato una bella partita, poi all'ultimo abbiamo commesso un po' di errori in uscita e nelle letture. Quella di domani sarà una partita diversa, servirà attenzione e dovremo "spezzettare" la gara in più parti: ci saranno momenti in cui dovremo rifiatare e altri in cui sarà necessario andare a mille".

C'è la possibilità di vedere insieme contemporaneamente Dybala, Ronaldo, Mandzukic e Bernardeschi?

"Difficile, anche perché poi non avrei cambi in panchina. L'importante è che chiunque scenda in campo sappia quello che deve fare. L'Atletico è una squadra quadrata, brava ad accorciare, dobbiamo essere veloci e rapidi sulle seconde palle".

Che partita sarà?

"Domani ci sarà bisogno di tutto lo stadio, dovrà essere comunque una bellissima serata e dobbiamo essere intelligenti. Loro cercheranno di ribattere colpo su colpo e cercare il gol che li qualificherebbe ma noi dobbiamo affrontarli con testa, gambe e tecnica. Se riusciremo nell'impresa avremo una bella spinta, ma non avremo fatto ancora nulla. Ne parleremo domani, inutile farlo ora".