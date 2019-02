Allegri: "Domani giocano Mandzukic e Caceres. Chiellini? 10-15 giorni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Chiellini non ha nulla di grave, ma ci vorranno dieci o quindici giorni per tornare a posto". Nel corso della conferenza stampa odierna , il tecnico della Juve, Massimiliano Allegri, ha riservato anche notizie sulle condizioni della squadra e sull'undici che giocherà domani contro il Parma: "Rientrerà Mandzukic in avanti, devo ancora decidere chi affiancargli oltre a Ronaldo. Uno tra Dybala, Bernardeschi e Douglas Costa.

Domani giocherà Caceres. È un giocatore affidabile e farà coppia con Rugani. Pjanic è pronto, poi vedremo chi saranno gli interni: può giocare Bernardeschi da mezzala sinistra, Khedira o Bentancur da mezzala destra. In porta giocherà Perin, sulla sinistra partirà uno tra Spinazzola o Alex Sandro, anche se ci sono buone possibilità che giochi Spinazzola".