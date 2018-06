Allegri: "Dybala alla Juve ancora qualche anno, poi andrà in una big"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport da Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che ha analizzato diversi temi legati al mercato bianconero soffermandosi in particolar modo sull'attacco: "Spero Higuain resti, ma bisogna aspettare il Mondiale. Non so se arriverà un'offertona. Del resto la forza della Juventus è accontentare chi vuole essere ceduto".

In caso di addio del Pipita, queste le idee di Allegri: "Morata o Martial? Un centravanti. E comunqwue il prossimo anno Mandzukic non farà più l'ala, ma il centravanti".

Discorso diverso per Paulo Dybala: "Il suo obiettivo è fare altre grandi stagioni con noi per poi andare in una grande squadra. Ma per migliorare, se giochi nella Juve, ha tre sole possibilità: Barcellona, Real Madrid o Bayern".