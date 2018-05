Allegri-Dybala, uniti per la Juve prima di un possibile addio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Dybala può diventare un top a livello mondiale, ma servono sacrificio e voglia di mettersi in discussione. L'offerta del Bayern? Non do io l'ok alla cessione, lo farò eventualmente insieme alla società". In conferenza stampa, Max Allegri ha liquidato le domande relative al futuro dell'attaccante argentino, per il quale sarebbero arrivate proposte irrinunciabili principalmente da Spagna (Real Madrid) e Germania (Bayern Monaco).

Un modo per allontanare voci destabilizzanti e concentrarsi in vista di un finale di stagione intenso, in cui la Juventus sarà impegnata a confermarsi come dominatrice assoluta in territorio nazionale. E per evitare un nuovo caso-Bonucci, che un anno fa aveva in qualche modo messo in discussione l'autorità del tecnico livornese e la sua permanenza sulla panchina bianconera. Anche La Joya, come l'attuale capitano del Milan, ha vissuto un periodo complicato nel rapporto con Allegri, ma non c'è mai stata una frattura evidente come quella culminata con la famosa scena dello sgabello di Porto. In alcuni frangenti, l'ex Palermo è stato confinato a un ruolo di comprimario, soprattutto a causa della crescita esponenziale di Douglas Costa, che ha costretto l'ex allenatore di Milan e Cagliari a rinunciare a un elemento offensivo in nome di quell'equilibrio che è sempre stato alla base di tutti i successi ottenuti in carriera. Il rapporto tra i due non è complicato ma nemmeno idilliaco e in estate non sono escluse sorprese.