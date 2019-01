Allegri e CR7: "Ha portato mentalità. Oltre alla vittoria non c'è niente"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

“Per dimostrare la mentalità, devi vincere". Nel corso della conferenza stampa odierna, alla vigilia della sfida di Supercoppa contro il Milan, Massimiliano Allegri ha parlato anche dell'apporto di Cristiano Ronaldo al gruppo della Juventus: "Cristiano ha dato consapevolezza, se non vinci non c’è niente. È normale che lui sia abituato a queste partite, ha vinto 4 delle ultime 5 Champions. Non scordiamoci che anche noi abbiamo giocato due finali di Champions contro le due squadre più forti al mondo, ovvero Barcellona e Real. E ci siamo comportati bene sia contro il Bayern Monaco sia contro il Real Madrid”.