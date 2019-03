© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus è a un passo dal vincere l'ottavo scudetto consecutivo, ma i tifosi bianconeri in stagione hanno spesso e volentieri scioperato. Una situazione paradossale, che il tecnico Massimiliano Allegri ha affrontato in conferenza stampa: "Io spero che anzitutto i tifosi vengano e si divertano allo stadio domani sera. Col Frosinone sembrava di giocare a porte chiuse: la Juve sta vincendo e abbiamo sempre bisogno dei tifosi. A prescindere dai risultati di ieri e di avant'ieri, siamo pronti per inseguire questa grande impresa. Abbiamo tutte le carte per poterlo fare".