Allegri e il messaggio al Real: "Siamo leoni feriti, non siamo ancora morti"

"Siamo dei leoni feriti ma non siamo ancora morti". Nel corso della conferenza stampa di oggi, Massimiliano Allegri ha regalato un titolo a effetto in vista del ritorno Champions contro il Real Madrid dopo il tonfo per 3-0 dell'andata all'Allianz Stadium. "Contro il Real abbiamo fatto comunque una buona partita. Capita contro avversari del genere. Ora dobbiamo smaltire la sconfitta. I nostri obiettivi non cambiano, le sconfitte vanno superate, e il miglior modo per farlo è vincere la gara successiva".