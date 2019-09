© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Non sono pentito". Massimiliano Allegri, presente ieri sera a un evento dei giovani industriali vicentini in quel di Padova, torna così sull'addio alla Juventus. Ecco quanto riportato da Tuttosport: "Non bisogna forzare le cose. Abbiamo capito entrambi, forse Agnelli prima di me, che era il momento di una pausa. Col presidente è rimasto un bel rapporto, l'ho visto in vacanza".