© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Imparare come fare a superare Diego Simeone: ora Massimiliano Allegri ha due settimane per capirlo. Leggenda vuole che, a un tassista che gli chiedeva quale squadra volesse evitare in Champions League, l’allenatore della Juventus abbia confidato di non voler pescare l’Atlético Madrid. “L’unica contro cui non riesco proprio a giocare”.

Leggenda o meno, è un dato di fatto che Simeone rappresenti uno scoglio quasi invalicabile per il livornese. Pareggio e sconfitta nei gironi della Champions 2014/2015; sconfitta pesante, forse pesantissima, questa sera al Wanda Metropolitano. Con l’aggravante di aver giocato esattamente la gara che il tecnico dell’Atlético avrebbe sognato: nervosa, senza qualità, con tanti errori individuali. Servirà un’altra impresa, servirà un altro Bernabeu senza bidoni della spazzatura al posto del cuore. Servirà, per Allegri, capire come diavolo affrontare alla sua nemesi.