© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'edizione odierna del QS-Sport analizza il giro di panchine innescato dall'esonero di Mourinho dal Manchester United. In questo senso - si legge - al Real può approdare in tempi non lontani Max Allegri, che già in giugno ha declinato l’invito di Perez. Il contratto del tecnico bianconero scade nel 2020, ma già la prossima estate – con la Champions in bacheca o meno – potrebbe giudicare concluso il suo già trionfale ciclo a Torino. Però il tecnico livornese potrebbe anche pensare romanticamente a Parigi (nell’anno delle sue nozze): lì c’è un Psg, ora in mano a Tuchel, che sente sempre più scomoda l’etichetta di eterna incompiuta.