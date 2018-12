Allegri e la versione estrema del 4-4-2. Eccezion fatta per un terzino

Fonte: dal nostro inviato allo Stade de Suisse a Berna

Un 4-4-2 di sacchiana memoria, ma solo su scacchiera e numeri. Perché la formazione scelta da Massimiliano Allegri in Svizzera è una versione ben più che estrema della tattica che ha rivoluzionato il calcio moderno. Il tecnico livornese lo aveva già proposto contro il Manchester United, in verità, ma contro lo Young Boys sulla destra della difesa c'è Cuadrado che nasce ala ben più che d'offesa. L'eccezione, unica, a una squadra spregiudicata, è De Sciglio come terzino sinistro ma Cancelo è preservato e Alex Sandro non ancora al meglio. Le ali sono Bernardeschi e Douglas Costa, due da tridente più che esterni di centrocampo anni '90. Il tandem scelto è quello pesante, Mandzukic e Cristiano Ronaldo, non Dybala che è stato man of the match all'andata. Però già ieri, Allegri faceva capire di voler mettere in campo gente di muscoli e fisico, davanti, più che diez. In un 4-4-2 estremo. Con una sola eccezione.