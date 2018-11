Allegri e le difficoltà della Juve: "Bisogna concretizzare, fare più gol"

Fonte: Inviato a Torino

"Il calcio è fatto anche di queste cose. Diciamo che stasera la sconfitta potrebbe risultare anche indolore, visto che non possiamo vincere sempre. È arrivata in modo inaspettato per quanto fatto in campo. Poi dopo bisogna concretizzare”. Quasi una chimera, per la Juventus di Massimiliano Allegri, che in conferenza stampa, dopo il 2-1 subito dal Manchester United, commenta così le difficoltà della sua squadra nel portarsi in doppio vantaggio: ”Come si migliora? Facendo dei gol. Diciamo che siamo stati fortunati che ci è capitato stasera. Bisogna vedere le cose anche dal lato positivo: il destino è ancora nelle nostre mani, lo è il passaggio del turno. Stasera non abbiamo vinto e ci può fare bene, perché non avevamo ancora perso. E ci fa bene per domenica, è una partita in cui dobbiamo fare tre punti".