Allegri e le polemiche post SPAL: "Mancano di rispetto a chi ha giocato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vigilia di Champions per l'Ajax di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che ai microfoni di Sky Sport 24 ha presentato la gara: "Dovremo fare meglio rispetto all'andata, loro sono molto bravi e lo hanno dimostrato. In trasferta non hanno ancora perso, domani speriamo sarà la volta buona, dovremo fare meglio a livello di costruzione di gioco".

Capitolo infortunati?

"Chiellini stasera viene in ritiro, al tavolo dei dirigenti a mangiare. Gli altri, Mandzukic out e poi dovremmo essere 16/17. Siamo un numero sufficiente per poter giocare contro l'Ajax".

Dybala, Kean o Douglas Costa?

"Mandzukic ha un problema al tendine rotuleo, oggi ha provato e s'è fermato. Per quanto riguarda quei tre, può darsi uno o nessuno dei tre. Sicuramente rientrerà Emre Can che è con me in conferenza".

Niente scudetto, ma forti critiche da altri allenatori per la formazione di Ferrara.

"Non devo polemizzare, non ne vale la pena. È una mancanza di rispetto per chi è sceso in campo, avevamo nove nazionali in formazione: non ci avevo fatto caso, me l'ha ricordato Semplici. Più Kastanos che non è un giocatore di C ma uno con dieci presenze in A e un altro ragazzo del 2001 come Gozzi che è stato anche il migliore in campo".