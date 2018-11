Allegri: "Esperienza all'estero? Sarebbe bello, ma ora sto bene alla Juve"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo aver vinto la Panchina d'Oro 2018, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sportmediaset: "Non era facile, contro il Milan non è mai semplice e rimane una sconfitta rocambolesca contro il Manchester. Ci ha un po' tramortiti perché da aprile non perdevamo una partita e poteva lasciare delle scorie. I ragazzi sono bravi perché hanno giocato una partita seria, giusta, sia sotto l'aspetto difensivo che offensivo".

Sul futuro e la possibilità di un'esperienza all'estero.

"Sicuramente l'esperienza all'estero sarebbe bella, ma io sto bene alla Juventus, sono in una grande società che ha programmazione, è solida e lavora per il futuro. Condividiamo tutto e spero di rimanerci a lungo".