Allegri fa all-in su Dybala. La Joya è pronta per riscattare Cardiff

21 gol e 5 assist in 36 partite sono un bottino di non poco conto. Se però stringiamo il campo e ci concentriamo solo sul Paulo Dybala post infortunio, i numeri regalano ancor più serenità. Da quando è rientrato dal problema alla coscia la Joya ha ripreso a macinare gioco, giocate, reti e assist. Sono 5 le reti nelle ultime 6 partite (escludendo i 20 minuti del rientro vero e proprio contro il Torino), 5 di campionato e una di Champions. Alle quali va aggiunto un assist, quello di sabato contro il Milan. “Sono certo che Dybala farà una grande partita”, ha ammesso senza mezzi termini Max Allegri in sala stampa. Chissà, forse un modo per caricare l’argentino o forse per intimidire gli avversari spagnoli, ma la speranza è davvero quella. Perché Dybala, volente o nolente, tende ad influenzare in maniera importante le statistiche bianconere. I suoi strappi, le sue giocate, oltre ai gol, rendono la Juve più forte e quando mancano si sente. Cardiff ne è un esempio lucente da non replicare. Per questo Allegri ha puntato tutte le sue fiches su di lui. “E' sereno, il gol di sabato dimostra che sta bene anche fisicamente e quindi col Real farà una grande gara”, la chiosa del tecnico livornese. Che quando si sbilancia difficilmente prende un abbaglio, ci insegna la storia recente. Il tutto Real permettendo, ovviamente.