Allegri: "Favoriti in Champions con CR7? Il calcio non è matematica"

Massimiliano Allegri ha analizzato il successo della sua squadra contro l'Udinese in zona mista. Ecco le sue parole, riportate da Tuttojuve.com.

24 vittorie su 27, 75 punti in classifica. Che indicazioni ha avuto?

"Indicazioni ottime, ma non avevo nessun dubbio, sono stati molto bravi, sono contento di quello che hanno fatto tutti i ragazzi in campo, anche tra quelli in panchina c'è stata grande partecipazione. 75 punti è un bel numero".

Con l'infortunio di De Sciglio e la squalifica di Alex Sandro è possibile la difesa a tre?

"In questo momento, uno non ve lo direi, due non lo so nemmeno io. Devo capire bene come far giocare la squadra e che giocatori mettere in campo. Sicuramente quelli a disposizione stanno bene".

Con Ronaldo la Juve è favorita per la Champions?

"Ma la Juve è stata data favorita quest'anno ed è stata data favorita l'anno scorso. Da quando sono arrivato io, per la Juventus è sempre stato un obiettivo. Dall'esterno uno dice: arriva Ronaldo e la Juventus deve vincere, ma il calcio non è matematica, che 1+1 fa due".