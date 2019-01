© foto di Insidefoto/Image Sport

Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta, Massimiliano Allegri ha parlato anche di chi dà la Juventus come favorita numero uno per la conquista della Champions League: "Non sta scritto da nessuna parte che siamo i super favoriti per la Champions, anzi, è una follia. In questo modo non si vive la competizione come va vissuta, cioè come un obiettivo da portare a casa, se saremo bravi e fortunati. Gli imprevisti fanno parte della normalità. In campionato è diverso: sono 38 partite, puoi permetterti di sbagliarne una. Domani a Bergamo sarà gara secca, e partite secche sono allenanti a livello mentale. Negli ultimi tre anni, la Juve ha giocato due finali di Champions. A tutti piacerebbe portare a casa la coppa, speriamo sia l'anno buono. Io ci credevo anche il primo anno".