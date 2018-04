Allegri: "Futuro? Devo ancora incontrare Agnelli. Niente anno sabbatico"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato anche del suo futuro: "Non ho ancora incontrato il presidente. Le partite come quella dell'altra sera fanno venire voglia di continuare. Il riposo? Lo prendo dal 20 maggio alla ripresa degli allenamenti... sono ancora giovane e voglio allenare. Nella vita non si sa mai. Al momento non abbiamo vinto ancora nulla".

In basso il link per la conferenza stampa integrale.