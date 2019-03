Allegri: "Gossip ha dato brio. Dimissioni? Su Scherzi a parte"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Conferenza fiume per Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che alla vigilia della gara contro l'Udinese ha affrontato anche il tema dei gossip circolati sulla squadra, in particolare quello relativo a una festa che avrebbe coinvolto gran parte dello spogliatoio bianconero: "Il gossip? Ha fatto bene: in un momento di tristezza, a parte che io non faccio il guardiano, ha dato un brio all'ambiente. Era una cena dove si sono divertiti, tra l'altro non so quando sia stata ma poi abbiamo vinto quindi ha portato anche fortuna. Nessun ritiro, è una squadra responsabile: ci andiamo domattina dopo l'allenamento".

A Scherzi a parte.

"Credo che tutte le cose scritte sulle mie dimissioni o su litigi col presidente mi fanno pensare che siamo su Scherzi a parte. O io e lui ci facciamo curare da qualcuno bravo, o qualcosa non torna. Due persone mediamente intelligenti come me e il presidente che dopo cinque anni insieme hanno costruito qualcosa di importante è mai possibile che con 16 punti di vantaggio, dentro gli ottavi di Champions, litighino e l'allenatore dia le dimissioni?".