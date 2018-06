Allegri: "Higuain via? Juve ha forza di accontentare chi vuole andare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso della lunga intervista a Sky Sport 24, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato anche del possibile addio di Gonzalo Higuain. "La Juventus ha una grande forza, accontentare chi vuole andare via. Alla base di tutto è la solidità del club. Far restare i giocatori controvoglia è dannoso. Aspettiamo, vediamo, coi Mondiali il mercato si sviluppa post. Vedremo dal 9 luglio in poi.