Allegri il pensiero fisso della Roma: il tecnico apre al progetto Friedkin. La posizione di Fonseca

vedi letture

Massimiliano Allegri apre alla Roma, nel momento in cui i Friedkin si pongono seri dubbi su Fonseca. Questa la sintesi dell'analisi dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, il quale si sofferma sulle possibile mosse della dirigenza giallorossa. Allegri - si legge - è disponibile a parlare con i nuovi proprietari della Roma, vuole conoscere il progetto, anche se la squadra non sarà subito competitiva per vincere.

Un solo nome - La stagione della Roma non è cominciata nel migliore dei modi, il pareggio con il Verona ha fatto molto discutere e il risultato trasformato a tavolino in sconfitta ha aperto un processo interno. Nel frattempo - continua il Corriere dello Sport - Allegri vuole tornare in campo, non può stare fermo due anni. E ha fatto sapere, pur non avendo avuto finora contatti diretti, di prendere in considerazione la Roma. Allegri resta l'unica soluzione (Sarri è ancora vincolato alla Juve, Rangnick è considerato un profilo da manager).

Tempistiche - I dirigenti aspettano le prossime partite per prendere una decisione. L’orientamento era quello di arrivare alla terza giornata, con la trasferta di Udine, in vista della sosta. Ma una sconfitta pesante domenica contro la Juve potrebbe far precipitare la situazione.