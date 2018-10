Allegri, il video in cui bacchetta Bernardeschi: "Non sei alla Fiorentina"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' diventato virale un video amatoriale girato durante Juventus-Young Boys, sfida di Champions League vinta 3-0 dai bianconeri. In panchina Massimiliano Allegri rimprovera Federico Bernarderschi di aver tentato qualche soluzione individuale di troppo. E lo urla ad alta voce: "Non siamo alla Fiorentina". In basso il video.