Allegri: "In Italia si parla solo di schemi e tattica, tutte puttanate..."

Massimiliano Allegri a ruota libera in una intervista rilasciata a ESPN. Si parte parlando di un parallelo tra i cavalli e i calciatori: "Federico Tesio, uno dei più grandi addestratori di cavalli di sempre, diceva sempre che devi andare a vedere i cavalli al mattino e guardare come muovono le gambe. È la stessa cosa con i giocatori. Vai a vedere i giocatori e guardi come muovono le gambe, solo così che scopri se sono in buona forma o meno. Poi solo dopo guardi le statistiche e vedi se confermano quello che hai visto o meno".

Troppi schemi, troppe chiacchiere e anche troppi numeri. Allegri nell'intervista ammette di non avere a casa nemmeno un pc. "Solo un ipad, che mi ha regalato la Juventus", ha detto. "L'allenatore deve mettere gli altri giocatori in una posizione ideale per portare la palla a campioni come Ronaldo, Dybala, Seedorf, Ronaldinho o Pirlo, poi una volta che hanno la palla decidono loro cosa farne, qual è la decisione migliore. Mio figlio ha 8 anni e ogni tanto andiamo su YouTube e guardiamo i grandi giocatori, le cose fantastiche che fanno in attacco e in difesa, perché il calcio è arte. In Italia si parla solo di tattica, di schemi, sono tutte puttanate. Il calcio è arte e gli artisti sono i giocatori di livello mondiale. Non devi insegnare loro nulla, basta ammirarli. Tutto ciò che devi fare è metterli nelle migliori condizioni per fare bene".