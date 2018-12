Allegri: "In Italia situazioni poco piacevoli. Non c'è educazione"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimiliano Allegri ha risposto alle domande dei giornalisti in zona mista. Tuttojuve.com ha ripreso le sue parole:

Ronaldo non doveva giocare ed è stato decisivo. Se uno vince cinque Palloni d'Oro non è un caso.

"Di casi non ce ne sono, le cose per caso non vengono. La squadra ha fatto bene, in quel momento lì siamo rimasti in dieci, abbiamo preso gol su palla inattiva e abbiamo messo Cristiano".

E' stato decisivo?

"Ha fatto gol, poi aveva messo una bella palla all'ultimo dove è stato bravo il difensore. Lì potevamo fare meglio, abbiamo avuto anche la possibilità di vincere la partita. E' stata una bella partita, davanti a una bella cornice di pubblico, due squadre che hanno battagliato, hanno corso, non era semplice. Però la squadra ha fatto bene".

Era arrabbiato per alcune dichiarazioni fatte da alcuni dirigenti in settimana.

"Ma in Italia è molto semplice. Siamo il Paese dei non decisionisti, quindi va bene tutto, ma poi si creano delle situazioni poco piacevoli. Poi ci lamentiamo e piangiamo sulle cose che accadono dentro e fuori dagli stadi. Non riusciamo a dare un'educazione, non c'è niente da fare. Non riusciamo a dare un'educazione giusta, forse perché non ce l'abbiamo".