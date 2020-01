© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due vittorie nelle ultime sei gare e per Ole Gunnar Solskjaer la panchina del Manchester United torna, nuovamente, a vacillare. Così il Daily Mail oggi in edicola parla di Massimiliano Allegri, ex tecnico della Juventus liberatosi la scorsa estate, come candidato principale alla guida dei Red Devils qualora la dirigenza decidesse di esonerare il norvegese. L'alternativa all'allenatore toscano è Mauricio Pochettino, fresco di esonero dal Tottenham.