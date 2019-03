© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 'colpo gobbo' di Giuseppe Marotta è il sogno Massimiliano Allegri. Suning confida nel ruolo dell'amministratore delegato per portare a Milano l'allenatore della Juventus: l'ingaggio non spaventa la società nerazzurra e oa Max, spiega Tuttosport, scavalca Antonio Conte nelle preferenze per il dopo Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo è alla fine di un ciclo e ora il mirino è su Allegri. L'Inter, però, è costretta ad attendere aprile, quando ci sarà il confronto con Andrea Agnelli per pianificare il futuro in bianconero o l'addio.