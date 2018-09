Allegri: "Italia? Mancini ha iniziato un lavoro, serve fiducia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida di campionato contro il Sassuolo. Queste alcune battute sulla Nazionale italiana: "Mancini ha iniziato un lavoro, ci vuole pazienza e fiducia. Tutti dobbiamo domandarci quale possa essere la soluzione. Dovremmo rivedere le idee di calcio. Magari guardandosi indietro. Ci vuole un programma verso gli educatori e gli insegnanti. Può darsi che le metodologie vadano riviste. Non è tutto da buttare, né quanto fatto di recente, né quanto fatto molto prima. Non escono i giocatori? Forse è colpa di chi insegna il pallone".