Allegri: "Juve DNA simile al Bayern. Futuro? Sicuramente all'estero"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lunga intervista di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, al Daily Telegraph. L’allenatore di Livorno ha parlato di presente e futuro: “La mia esperienza alla Juventus? Quando sono andato alla Juventus il club arrivava da un'eliminazione prematura in Champions League. Da quel momento c'è stata una crescita. La Juventus non sarà mai come il Barcellona o il Real Madrid, storicamente gioca un calcio diverso, ha uno stile tutto suo. Semmai è simile al Bayern Monaco. Il DNA della Juve è quello di un club che non molla mai, molto aggressivo, che è focalizzato sull'obiettivo.

La sfida con il Real Madrid? Quando dall’urna è uscita la formazione di Zidane molti erano delusi, un po’ preoccupati. Io ero felice, è uno stimolo a fare bene. E' una sfida adrenalinica, che si gioca su due partite. Saranno due grandi match. La Champions League è il mio obiettivo. C'è tanta pressione, che sentono soprattutto i giovani. E' un peccato perché reprime la loro fantasia.

La finale di Cardiff? Ho rivisto quella partita molte volte e mi ha aiutato a crescere, mi ha aiutato a capire che per migliorare dobbiamo fare le cose senza fretta, con maggiore calma.

Tottenham? Sapevo che era una grande squadra ma ero convinto che per 15-20 minuti avrebbero potuto concedere gol. Per questo ho chiesto ai miei giocatori di rimanere concentrati, di non perdere di vista l'obiettivo. E' quello che hanno fatto.

Il mio futuro? Quando lascerò la Juventus sicuramente andrò all'estero, in Italia non vedo altre destinazioni. Ho ancora cinque-sei anni in un club prima di pensare a una nazionale. Non voglio fare l'allenatore per sempre, è difficile restare al vertice per tanto tempo”.