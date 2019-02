© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una Juventus presuntuoso, che vivacchia aspettando un episodio che sblocchi la gara? Massimiliano Allegri non ci sta e in conferenza stampa, dopo il 2-0 subito a Madrid contro l’Atletico, replica così: “No, non abbiamo questa presunzione. L'Atletico Madrid è una squadra che da otto anni fa giocare male gli altri, è un loro pregio. Non è che la Juventus ha giocato con presunzione: per giocare contro l'Atletico ci vuole pazienza, cattiveria, precisione. È una squadra diversa dalle altre. Due domeniche fa il Real contro di loro ha sbloccato la partita su palla inattiva: contro di loro grandi occasioni non ce ne sono e al ritorno servirà una grande partita. Loro sono questi".

Però voi non siete questi di solito.

"Ci sono anche i meriti dell'avversario. Quando noi facciamo quello che fa l'Atletico si dice che la Juve gioca col catenaccio. Contro squadre così bisogna avere pazienza: l'Atletico Madrid non ti lascia spazi. Noi abbiamo avuto occasioni alla fine su palla inattiva: è così la partita, non è questione di presunzione. Su questo loro sono forti. A Torino servirà una partita più precisa e veloce".