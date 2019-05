Allegri: "Juventus spenta? Quando vinci il campionato stacchi la spina"

L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, intervistato da JTV, ha parlato così dopo l'1-1 col Torino: "È stata una buona partita, con un bellissimo secondo tempo. Nel primo, a parte il gol regalato, la squadra ha fatto bene. Abbiamo concesso qualche ripartenza, però per essere il finale di stagione, con lo Scudetto già in tasca e con molte assenze, i ragazzi hanno fatto bene".

Su CR7 e Spinazzola: "Spinazzola ha fatto bene, ha finito in crescendo, Ronaldo ha fatto un bellissimo gol di testa, ma tutti si sono ben comportati".

Sulle somiglianze con la gara di Milano: "Diciamo che siamo partiti un pochino meglio. Se non avessimo commesso quell'errore sul fallo laterale, magari la partita sarebbe andata in modo diverso, ma con i sé e con i ma non si va da nessuna parte. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene".

Sui tanti debutti dei giovani in questo finale di stagione: "Sono contento perché hanno debuttato, stanno facendo gol. Stasera Pereira ha giocato quello spezzone bene tecnicamente, con personalità. Sono felice perché hanno debuttato diversi giovani e da qui alla fine ne debutteranno sicuramente altri".

Su una Juve più spenta: "Succede che quando vinci il campionato stacchi la spina e le motivazioni un pochino le perdi. Ecco perché in queste partite bisogna stare ordinati. Se spacchiamo la gara e cominciamo a rincorrere diventa tutto difficile. Poi stanno giocando sempre gli stessi ed è normale che un po' di stanchezza ci sia".