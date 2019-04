© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato del caso razzismo di Cagliari nei confronti di Moise Kean. "Dobbiamo distinguere le due cose: il razzismo va perseguito, combattuto e non è mai giustificabile. La seconda è il comportamento dei giocatori in campo. Dopo la partita, quando ho parlato del comportamento di Kean, non l'ho fatto per giustificare il razzismo, ci mancherebbe. Non bisogna irridere l'avversario, come il tacco contro l'Udinese. Gli imbecilli devono stare fuori dagli stadi. Come ho visto Kean? Bene, oggi faremo l'ultima seduta ma l'ho visto bene". Qui tutte le altre dichiarazioni di Massimiliano Allegri alla vigilia della gara contro il Milan.