Allegri: "Kean gioca al 99%. Bonucci e Chiellini no. CR7 in panchina"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Non so ancora chi ho a disposizione, lo vedrò domattina". Prima non si sbottona, poi in pratica Massimiliano Allegri ha sostanzialmente annunciato la formazione che la Juventus schiererà in campo contro l'Udinese domani sera: "Dybala si porta una botta da Madrid e sta molto meglio. Mandzukic aveva un fastidio al ginocchio e sta meglio. Ronaldo è a disposizione. Bonucci e Chiellini saranno a disposizione, ma non giocheranno. Douglas Costa è in netto miglioramento, non per domani, ma per averlo a disposizione martedì.

Kean dal primo minuto domani? Mandzukic ha risolto il suo problema?

"Mandzukic stamattina si è allenato a parte, come Dybala: domani vedremo. Kean domani ha molte probabilità di giocare, diciamo al 99% perché da qui a domani non si sa mai. Però ha molte probabilità di giocare. Portiere? Gioca Szczesny. Ronaldo? Va in panchina, a disposizione".

Barzagli?

"È fresco come una rosa. E poi i vecchi cavalli, quando devono rientrare, non hanno bisogno delle corse di rientro: corrono, e corrono molto bene".