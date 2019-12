Allegri: "Koulibaly, Manolas e Albiol? Tre big, ma il prof era lo spagnolo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lunga intervista di Massimiliano Allegri, ex tecnico di Juventus e Milan, a Il Corriere della Sera. Il tecnico punta il dito sulla tecnologia, esasperata nelle sue ultime sfumature. "Il calcio sta riscoprendo l'importanza dei giocatori e il vero ruolo dell'allenatore. Da gennaio metteranno i tablet in panchina, ma le cose si trovano, si toccano, non importa essere troppo elettronici. Un esempio? Koulibaly, Manolas e Albiol, tre grandi giocatori. Ma il professore era quest'ultimo, per caratteristiche tecniche e lettura di situazioni. Koulibaly è eccezionale fisicamente, Manolas è bravissimo sull'uomo. Il calcio non è uno schema fine a se stesso".