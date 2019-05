Allegri, l'annuncio dell'addio e la reazione dello spogliatoio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quella di ieri è stata una giornata che alla Continassa ricorderanno per molto tempo. Il Corriere dello Sport ripercorre i momenti in cui Allegri ha annunciato il suo addio alla squadra: il mister, come tante altre volte, ha preso la parola e ha invitato i suoi ragazzi a festeggiare lo Scudetto con una bella prestazione contro l'Atalanta. Poi ha chiamato vicino a sé Barzagli e lo ha abbracciato, spiegando che domenica la Juventus dovrà festeggiare anche il difensore, che ha deciso di ritirarsi. Nessuno, però, si sarebbe aspettato la chiosa: "Sarà anche la mia partita d'addio", avrebbe detto il tecnico livornese, facendo calare il gelo.

Grande commozione - La frase arriva come una mazzata sul gruppo. Qualcuno sussurra l'idea di lasciare, in tre non riescono a trattenere le lacrime. Ronaldo guarda fisso a terra, poi parte un applauso. Da De Sciglio a Khedira, fino a Chiellini e Bonucci, il dispiacere è enorme. Ma ormai la decisione è presa.