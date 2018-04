Allegri, la Juve e il tabù Champions: 4 k.o. dolorosi e rocamboleschi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con il Milan non era mai riuscito a superare i quarti di finale, ma alla Juventus Massimiliano Allegri ha dimostrato di essere un allenatore di caratura internazionale, anche se non è riuscito a infrangere quel tabù che da 22 anni nega ai bianconeri la vittoria della Champions League. Nel suo primo anno a Torino, il mister toscano ha condotto la squadra a una finale insperata, smentendo con i fatti il suo predecessore Antonio Conte, che era andato via lamentando l'impossibilità di competere con i grandi club europei. Il Barcellona spazzò via i sogni della Vecchia Signora, che l'anno dopo decise di ripartire senza alcuni protagonisti del ciclo della rinascita (Pirlo, Vidal, Tevez e Llorente) ed uscì agli ottavi, eliminata in modo rocambolesco dal Bayern Monaco. Il resto è storia recente: il doppio incrocio con il Real Madrid e la doppia cocente delusione: dalla notte di Cardiff alla serata di ieri, il retrogusto amaro è praticamente lo stesso.

Stagione 2014-15, finale: Barcellona-Juventus 3-1

Stagione 2015-16, ottavi: Juventus-Bayern 2-2; Bayern-Juventus 2-2 (4-2 d.t.s.)

Stagione 2016-17, finale: Juventus-Real Madrid 1-4

Stagione 2017-18, quarti: Juventus-Real Madrid 0-3; Real Madrid-Juventus 1-3